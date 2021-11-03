В Бурятии объявлена облава на пьяных водителей

Массовая проверка на дорогах проходит с 3 по 6 ноября



В целях снижения аварийности, пресечения нарушений правил дорожного движения, влекущих дорожно – транспортные происшествия, с 3 ноября по 6 ноября в Бурятии в два этапа (днем и вечерами) будет проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС, сообщили в региональном МВД.



Особое внимание будет уделено соблюдению ПДД водителями и пешеходами на пешеходных переходах, а также пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.



ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом виде.



Сообщить о правонарушении можно по телефонам дежурной части УГИБДД: 29-29-02, 29-29-99 или 102 (112).



Фото: «Номер один»





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