В Бурятии задержаны криминальные арбалетчики

Двое мужчин пытались перебросить в колонию стрелами наркотики и сотовые



В Бурятии предотвращена очередная попытка доставки запрещенных предметов в исправительную колонию №1 республиканского управления ФСИН России, сообщили в пресс-службе управления.



Сотрудники исправительной колонии совместно с сотрудниками ОМВД России по Селенгинскому району задержали двух граждан, которые пытались перебросить запрещенные предметы на территорию исправительного учреждения с использованием арбалета.



В ходе досмотра, помимо арбалета у них обнаружены и изъяты свертки, примотанные скотчем к арбалетной стреле. Свертки содержат наркотики растительного происхождения и средства сотовой связи: семь сим-карт, пять телефонов и комплектующих к ним.



Для производства процессуальных действий и принятия правового решения материалы переданы в отдел полиции.



Фото: 03.fsin.gov.ru



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