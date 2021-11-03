Под Иркутском разбился белорусский грузовой самолет Ан-12

Самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск, все члены экипажа погибли, это граждане Украины, Белоруссии и России



Под Иркутском сегодня в 14:45 (мск) при заходе на посадку в 7 километрах от города, в районе населённого пункта Пивовариха, пропал с радаров грузовой самолёт Ан-12. Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск. На борту находились 7 человек.



Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей и ликвидации пожара. Происходило горение самолета на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



На базе Главного управления МЧС России по Иркутской области организована работа «горячей линии» по факту ликвидации последствий крушения грузового самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Якутск-Иркутск. Информацию можно получить по номеру телефона: 8(3952)40-99-99.



«По предварительной информации в 19:45 поступил сигнал, что военно-транспортный самолет Ан-12, выполняющий рейс из Якутска в Иркутск, запросил второй раз разрешения на посадку. К сожалению, пилот не смог посадить судно в первый раз из-за сложных погодных условий. При второй попытке посадить судно самолет потерпел крушение в семи километрах от аэропорта. К сожалению, все члены экипажа погибли. Это граждане Украины, Белоруссии и России. Предварительно, на борту находились семь человек. Данные сейчас уточняются. Сейчас очаг открытого горения ликвидирован. На месте катастрофы работают следственные органы, выставлено оцепление из сорока полицейских. На месте крушения АН-12 создаем условия, необходимые для работы специалистов по устранению последствий ЧС», - рассказал Игорь Кобзев.



На место трагедии также прибыл мэр Иркутска Руслан Болотов. В рамках взаимодействия по его поручению задействованы все силы и средства аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска «Безопасный город». На месте катастрофы развернут подвижный пункт управления мэра города для обогрева сил, задействованных в ликвидации авиакатастрофы. Кроме того, подвижным пунктом Комбината питания Иркутска организовано горячее питание всей группировки сил.



Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области, сообщили в надзорном органе.



По предварительным данным, 3 ноября грузовой самолет АН-12 совершал рейс по маршруту Якутск-Иркутск с прибытием в Иркутск в 19 часов 50 минут местного времени. В 19 часов 40 минут местного времени воздушное судно пропало с радаров.



В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия и ликвидация пожара на месте крушения воздушного судна. Уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна.



На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик.



Кроме того, прокуратура поставила на контроль расследование возбужденного следственными органами Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



По уточненным данным МЧС, на борту находились семь, а не восемь человек. Источник



Борт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Руководство перевозчика сообщило ТАСС, что разбирается с информацией по поводу потерпевшего самолета Ан-12. «Идет совещание у руководства, разбираются с поступившей информацией», - отметили в авиакомпании. Ожидается, что для расследования обстоятельств белорусские авиационные власти создадут специальную комиссию.



Ан-12 выполнял грузовой рейс. «Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования», - сообщили в Росавиации. Как отметили в ведомстве, при заходе на посадку в Иркутске экипаж самолета Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг.



Фото: 38.mchs.gov.ru Под Иркутском сегодня в 14:45 (мск) при заходе на посадку в 7 километрах от города, в районе населённого пункта Пивовариха, пропал с радаров грузовой самолёт Ан-12. Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск. На борту находились 7 человек.Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, приступили к поискам людей и ликвидации пожара. Происходило горение самолета на площади 10 квадратных метров и разлившегося топлива на площади 300 квадратных метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.На базе Главного управления МЧС России по Иркутской области организована работа «горячей линии» по факту ликвидации последствий крушения грузового самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Якутск-Иркутск. Информацию можно получить по номеру телефона: 8(3952)40-99-99.«По предварительной информации в 19:45 поступил сигнал, что военно-транспортный самолет Ан-12, выполняющий рейс из Якутска в Иркутск, запросил второй раз разрешения на посадку. К сожалению, пилот не смог посадить судно в первый раз из-за сложных погодных условий. При второй попытке посадить судно самолет потерпел крушение в семи километрах от аэропорта. К сожалению, все члены экипажа погибли. Это граждане Украины, Белоруссии и России. Предварительно, на борту находились семь человек. Данные сейчас уточняются. Сейчас очаг открытого горения ликвидирован. На месте катастрофы работают следственные органы, выставлено оцепление из сорока полицейских. На месте крушения АН-12 создаем условия, необходимые для работы специалистов по устранению последствий ЧС», - рассказал Игорь Кобзев.На место трагедии также прибыл мэр Иркутска Руслан Болотов. В рамках взаимодействия по его поручению задействованы все силы и средства аварийно-спасательной службы МКУ города Иркутска «Безопасный город». На месте катастрофы развернут подвижный пункт управления мэра города для обогрева сил, задействованных в ликвидации авиакатастрофы. Кроме того, подвижным пунктом Комбината питания Иркутска организовано горячее питание всей группировки сил.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области, сообщили в надзорном органе.По предварительным данным, 3 ноября грузовой самолет АН-12 совершал рейс по маршруту Якутск-Иркутск с прибытием в Иркутск в 19 часов 50 минут местного времени. В 19 часов 40 минут местного времени воздушное судно пропало с радаров.В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия и ликвидация пожара на месте крушения воздушного судна. Уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна.На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик.Кроме того, прокуратура поставила на контроль расследование возбужденного следственными органами Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).По уточненным данным МЧС, на борту находились семь, а не восемь человек. Источник ТАСС добавил, что это члены экипажа. По информации источника, все находившиеся на борту погибли. «Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли», - сказал источник. Он не уточнил, сколько человек было на борту.Борт принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Руководство перевозчика сообщило ТАСС, что разбирается с информацией по поводу потерпевшего самолета Ан-12. «Идет совещание у руководства, разбираются с поступившей информацией», - отметили в авиакомпании. Ожидается, что для расследования обстоятельств белорусские авиационные власти создадут специальную комиссию.Ан-12 выполнял грузовой рейс. «Самолет осуществлял перевозку продуктов и продукции народного потребления в Чукотский АО и возвращался в аэропорт базирования», - сообщили в Росавиации. Как отметили в ведомстве, при заходе на посадку в Иркутске экипаж самолета Ан-12БК доложил о необходимости уйти на второй круг.Фото: 38.mchs.gov.ru

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