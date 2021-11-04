В Улан-Удэ коммунальщики чистят дороги от выпавшего снега

Работы начались еще ночью





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, сегодня в час ночи коммунальщики города вышли на улицу для уборки выпавшего снега. Первыми начали работать тракторы-щетки Комбината по благоустройству, сметающие снег к обочине. На посыпку городских магистралей пескоразбрасывающие машины комбината вышли также сразу с тракторами, с 3 ночи дороги посыпали уже 16 машин.

«Работы продолжаются. Просим водителей быть аккуратнее и внимательнее, соблюдать скоростной режим», - сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ