04.11.2021
В Бурятии число заболевших коронавирусом продолжает расти

В Бурятии число заболевших коронавирусом продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 195 новых больных

По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 4 ноября в республике зарегистрировано 63893 (+195) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 5 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего выздоровели от COVID-19 – 56 086 (+226) человек.

За сутки от коронавируса скончались 6 человек, общее число смертей достигло 2012.

Фото: pixabay.com
коронавирус


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