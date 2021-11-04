В Бурятии число заболевших коронавирусом продолжает расти

За прошедшие сутки зарегистрировано 195 новых больных





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 4 ноября в республике зарегистрировано 63893 (+195) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 5 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего выздоровели от COVID-19 – 56 086 (+226) человек.За сутки от коронавируса скончались 6 человек, общее число смертей достигло 2012.Фото: pixabay.com