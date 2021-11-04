Министру спорта Бурятии провели экскурсию по колонии строгого режима

Иван Козырев принял участие в открытии памятника боксеру в ИК-8
В День народного единства в ИК-8 УФСИН России по Бурятии состоялось торжественное открытие памятника советскому боксёру, олимпийскому чемпиону 1956 года в Мельбурне Владимиру Сафронову.
Как сообщили в пресс-службе УФСИНа, почетное право открыть памятник было предоставлено начальнику регионального пенитенциарного ведомства Сергею Кудрявцеву и Министру спорта и молодежной политики Бурятии Ивану Козыреву.
Идея создания монумента принадлежит осужденному Эдуарду Абдрахимову, который при просмотре новостей по телевизору увидел ролик, посвященный олимпийскому чемпиону Владимиру Сафронову, уроженцу Улан-Удэ.
Работа заняла один месяц. Скульптура в натуральную величину изготовлена из цемента, который закреплен поверх жесткого металлического каркаса. На заднем фоне имеется элемент декорации в виде угла боксерского ринга, на котором изображены олимпийские кольца и надпись «16-е олимпийские игры 1956 года в Мельбурне».
Помимо открытия памятника для Ивана Козырева организовали экскурсию по колонии, которую провел начальник исправительного учреждения Евгений Слабухин. Министру показали общежитие отряда положительно характеризующихся осужденных, библиотеку, спортзал, а также другие монументы, находящиеся на территории учреждения.
Фото: УФСИН России по Бурятии
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