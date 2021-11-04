В Бурятии назначили нового главврача Бичурской ЦРБ

Им стала Олеся Спинева, представитель известной медицинской династии





В Бичурской ЦРБ назначен новый главный врач. Как сообщили в республиканском минздраве, им стала Олеся Спинева. Она работает врачом с 1989 года, ее стаж в сфере здравоохранения составляет 32 года.

Олеся Спинева отучилась в ординатуре по специальности «Анестезиология и реаниматология», прошла различные переподготовки по специальности «Трансфузиология», «Неонатология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».«Олеся Викторовна - представитель медицинской династии Спиневых, прошла интернатуру в Республиканской клинической больнице им. Семашко, после чего с 1990 года трудилась в Бичурской ЦРБ участковым врачом-педиатром, затем врачом-анестезиологом-реаниматологом. Девять лет проработала на должности заместителя главного врача по лечебной части Бичурской ЦРБ», - сообщили в минздраве.- С всеобщей поддержкой будем возвращать больницу на прежний уровень. Собрала прежнюю команду, с которой работала, будучи заместителем главного врача по лечебной части в 2019 году. Будем возвращать все на свои места, будем стараться, — поделилась новый главврач.Фото: Минздрав Бурятии