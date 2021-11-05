В Бурятии упал спрос на квартиры

По мнению экспертов, рынок не выдерживает роста цен и последовательного удорожания ипотечных кредитов



Спрос на квартиры в Бурятии снизился на четверть в сентябре и продолжил падать в октябре 2021 г. - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов "рынок падает вниз", не выдержав роста цен и последовательного удорожания ипотечных кредитов.



По данным Нацбанка Бурятии, если в сентябре 2020 г. в регионе было выдано 1042 ипотечных кредита, то в сентябре 2021 г. - 821. Что касается сумм, то объёмы снизились незначительно.



В сентябре 2020 г. было выдано кредитов на 2 миллиарда 290 млн. руб, а в сентябре 2021 г. - 2 миллиарда 235 млн. рублей.



- Спрос упал, поскольку Центробанк летом поднял стоимость заимствования, что привело не только к удорожанию ипотечных кредитов, но и более частым отказам потенциальным заёмщикам в их получении, - объясняет обвальные цифры падения продаж риелтор Олег Семенов. - К этому добавился главный фактор - непрекращающийся рост стоимости жилья в Бурятии, который превысил все разумные пределы.



Как отметил эксперт, в Бурятии цены разогнали прежде всего за счёт дальневосточной ипотеки, из-за чего "пострадало огромное количество людей". Ведь из-за роста цен на жильё и удорожание кредита, несмотря на льготные ставки, платежи по кредиту, в целом стоимость жилья по сравнению с 2019 г. в 2021 г. выросла минимум на 30%. Да и в последнее время 1-2% ипотека больше существовала виртуально.



- Большинство квартир в новостройках раскупалось ещё на стадии котлована физлицами, которые перепродавали их покупателям, но последние уже не могли взять дальневосточную ипотеку, - продолжает Олег Семенов. - Ведь основное условие выдачи дальневосточного кредита - приобретение ее на первичном рынке, у юридических лиц, а не у посредников или «перепродавцов».



В октябре-ноябре ситуация ещё более осложнится, полагают эксперты. Ведь в октябре Банк России в шестой раз за год повысил ключевую ставку до 7,5%. И в ближайшее время проценты по ипотечным кредитам будут исчисляться уже двухзначными цифрами.



По мнению риелторов, "это чёткий сигнал, ужесточение кредитования будет только нарастать". И поскольку ранее дешёвая ипотека была главным драйвером роста цен, теперь рынок начал разворачиваться в другую сторону. Все чаще продавцы, особенно на вторичном рынке Улан-Удэ, идут на существенные скидки, чтобы продать жильё на рынке, где "кондуктор нажал на тормоза".



Дмитрий Родионов, "Номер один"

Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.