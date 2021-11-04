В Бурятии массово нарушаются антиковидные ограничения

За сутки мобильные группы составили более ста протоколов







В Бурятии мобильные группы продолжают проверку соблюдения антиковидных мер на объектах торговли, общепита, в кинотеатрах, фитнес-центрах, салонах красоты, гостиницах и домах отдыха. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, за минувшие сутки обследовано 822 объекта. По результатам рейдов составлено 137 протоколов по фактам выявленных нарушений.

Нарушения касаются соблюдения сотрудниками предприятий масочного режима, проведения дезинфекционных мероприятий, термометрии посетителей, проверки QR-кодов, отсутствия рециркуляторов.Так, в Улан-Удэ нарушения выявлены в ТЦ «Мебелин», магазинах «Лидер», «Много мебели», «Калинка», «Флер», «Николаевский», «Барис», «Медицин», «Эконом-маркет», зоомаркете «Дружок», фитнес-центрах «Reston Fitness» и «Ольхон», а также других точках торговли и общепита. В отношении должностных и юридических лиц составлены административные протоколы.Профилактика нарушений в общественном транспорте обеспечивается мобильными группами по транспорту. За прошедшие сутки проверено 69 транспортных средств, 600 пассажиров. В ходе рейдов установлено 6 фактов несоблюдения пассажирами масочного режима.Кроме того, продолжается обследование гостиниц и домов отдыха. За прошедшие сутки проверено 5 объектов в Прибайкальском районе. На двух объектах выявлены нарушения.По всем выявленным фактам нарушений противоэпидемических мероприятий составлены протоколы. Также к административной ответственности привлечены посетители, нарушающие масочный режим.Фото: пресс-служба правительства Бурятии