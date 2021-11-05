Повар из Улан-Удэ покорил московский "Краснодар"

Андрей Малханов стал шеф-поваром ресторана в столице России



Повар из Бурятии Андрей Малханов стал шефом ресторана "Краснодар" в Москве. Об этом он сообщил в своем Facebook.



"Как вы уже знаете, этой осенью я стал шефом Московского Ресторан «Краснодар» Несколько недель мы работали над обновлением и 20 октября запустили совершенно новое основное меню. Мы - это большая талантливая команда ресторан... И у нас впереди большие планы! Так что, френды из Москвы, буузы и бао пока не обещаю, но вот вкусной южной кухней с азиатском акцентом обязательно накормлю", - написал Андрей Малханов.



Напомним, Андрей Малханов - любимец «грозы всех ресторанов» Елены Летучей, человек, который накормил Владимира Путина, предприниматель, открывший заведение нового для Улан-Удэ формата, обладатель бизнес-премий «Серебряная стрела-2017» и «Молодой предприниматель». Ранее он давал интервью "Номер один", в котором рассказал о том, какой была цена успеха.



Фото: с личной страницы А. Малханова в Facebook

Повар из Бурятии Андрей Малханов стал шефом ресторана "Краснодар" в Москве. Об этом он сообщил в своем Facebook."Как вы уже знаете, этой осенью я стал шефом Московского Ресторан «Краснодар» Несколько недель мы работали над обновлением и 20 октября запустили совершенно новое основное меню. Мы - это большая талантливая команда ресторан... И у нас впереди большие планы! Так что, френды из Москвы, буузы и бао пока не обещаю, но вот вкусной южной кухней с азиатском акцентом обязательно накормлю", - написал Андрей Малханов.Напомним, Андрей Малханов - любимец «грозы всех ресторанов» Елены Летучей, человек, который накормил Владимира Путина, предприниматель, открывший заведение нового для Улан-Удэ формата, обладатель бизнес-премий «Серебряная стрела-2017» и «Молодой предприниматель». Ранее он давал интервью "Номер один", в котором рассказал о том, какой была цена успеха. Подробнее... Фото: с личной страницы А. Малханова в Facebook

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