05.11.2021
В Бурятии зарегистрировано 203 новых случая коронавируса

В Бурятии зарегистрировано 203 новых случая коронавируса

За сутки скончались четверо больных инфекцией

В Бурятии за сутки зарегистрировано 203 новых случая коронавируса. Из них 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Число контактных лиц – 11341 человек.

В стационарах Бурятии получают лечение 1123 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 895.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3652 человека.

Первым компонентом привиты 417 399 человек (58%) от взрослого населения, 308 258 человек полностью привиты (42,8%).

4 ноября умерло 4 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.

Фото: pixabay.com
коронавирус


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