В Бурятии зарегистрировано 203 новых случая коронавируса

За сутки скончались четверо больных инфекцией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 203 новых случая коронавируса. Из них 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 11341 человек.



В стационарах Бурятии получают лечение 1123 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 895.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3652 человека.



Первым компонентом привиты 417 399 человек (58%) от взрослого населения, 308 258 человек полностью привиты (42,8%).



4 ноября умерло 4 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com

В Бурятии за сутки зарегистрировано 203 новых случая коронавируса. Из них 168 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Число контактных лиц – 11341 человек.В стационарах Бурятии получают лечение 1123 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 895.Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3652 человека.Первым компонентом привиты 417 399 человек (58%) от взрослого населения, 308 258 человек полностью привиты (42,8%).4 ноября умерло 4 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.Фото: pixabay.com

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