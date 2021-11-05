В Бурятии зарегистрировано 203 новых случая коронавируса

За сутки скончались четверо больных инфекцией
Число контактных лиц – 11341 человек.
В стационарах Бурятии получают лечение 1123 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 895.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3652 человека.
Первым компонентом привиты 417 399 человек (58%) от взрослого населения, 308 258 человек полностью привиты (42,8%).
4 ноября умерло 4 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.
Фото: pixabay.com
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