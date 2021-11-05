Жителей Бурятии пригласили на онлайн-программу ко Дню военного разведчика

Интернет-пользователей ждут виртуальные экскурсии, кинопоказ и концерт



Ко Дню военного разведчика Музей Победы подготовил онлайн-программу о бойцах невидимого фронта. 5 ноября интернет-пользователей



Серия онлайн-экскурсий «Военная разведка. Гриф “Секретно”» расскажет об истории разведки от 1920-х годов до современности. Пользователи увидят свыше 200 подлинных предметов и документов, которые помогали разведчикам на протяжении последних ста лет. Среди них — экземпляры редкой учебной литературы по агентурной и радиоразведке, комплекс предметов, принадлежавших диверсантам легендарной войсковой части № 9903, рабочие инструменты разведчиков времен Великой Отечественной войны, а также специальные радиотехнические средства, созданные для бойцов спецслужб во второй половине XX века. Исторические свидетельства и снимки дадут представление о деятельности десятков героев — Рихарда Зорге, Льва Маневича, Яна Берзина и других. Представлены не только фотографии, но и личные вещи, оружие и амуниция.



В первом выпуске экскурсовод Музея Победы расскажет, как была создана военная разведка, кто был ее первым руководителем, какие задачи ставили перед сотрудниками. Будут раскрыты некоторые секреты вербовки и обучения первых агентов.



Второй выпуск посвятят разведке в годы Великой Отечественной войны. Гид расскажет про самые известные разведывательные группы, среди которых «Красная капелла» и «Крона». В частности, прозвучат имена руководителей этих групп, названия стран, в которых работали разведчики. Особое внимание уделят самым интересным заданиям групп и тем, кого они рассекретили.



В третьем выпуске речь пойдет о действиях разведчиков на фронте. В зависимости от поставленных задач на задание выходили от двух до 12 человек. Зрителям покажут специальный маскировочный костюм разведчика, который подбирался отдельно под каждое время года, а также специальные приборы, предназначенные для наблюдения за противником, прослушки и связи между группами. Экскурсовод объяснит, какую роль сыграли разведывательные группы во время битвы за Москву, Сталинградской и Курской битв.



В четвертом выпуске зрителям расскажут про секретных советских агентов в странах Западной Европы и США. Можно будет узнать о вкладе разведчиков в развитие атомной промышленности.



Пятый выпуск посвятят разведке в годы холодной войны и созданию спецназа.



Кроме того, в рамках онлайн-кинотеатра Музея Победы зрители увидят фильм режиссера Михаила Ромма «Секретная миссия» (1950). События картины разворачиваются в самом конце Великой Отечественной войны в Германии. Фашистский рейх терпит крах и ведет тайные переговоры с США и Великобританией об условиях капитуляции. Советские разведчики узнают об этом и пытаются сорвать переговоры, которые помогут Германии избежать позорного поражения.



Завершит программу онлайн-концерт "Журавли Победы", в котором прозвучат патриотические песни.



Возрастная категория 6+.



Фото: Музей Победы

Ко Дню военного разведчика Музей Победы подготовил онлайн-программу о бойцах невидимого фронта. 5 ноября интернет-пользователей на сайте культурной площадки ждут виртуальные экскурсии, кинопоказ и концерт (6+), сообщили в пресс-службе Музея Победы.Серия онлайн-экскурсий «Военная разведка. Гриф “Секретно”» расскажет об истории разведки от 1920-х годов до современности. Пользователи увидят свыше 200 подлинных предметов и документов, которые помогали разведчикам на протяжении последних ста лет. Среди них — экземпляры редкой учебной литературы по агентурной и радиоразведке, комплекс предметов, принадлежавших диверсантам легендарной войсковой части № 9903, рабочие инструменты разведчиков времен Великой Отечественной войны, а также специальные радиотехнические средства, созданные для бойцов спецслужб во второй половине XX века. Исторические свидетельства и снимки дадут представление о деятельности десятков героев — Рихарда Зорге, Льва Маневича, Яна Берзина и других. Представлены не только фотографии, но и личные вещи, оружие и амуниция.В первом выпуске экскурсовод Музея Победы расскажет, как была создана военная разведка, кто был ее первым руководителем, какие задачи ставили перед сотрудниками. Будут раскрыты некоторые секреты вербовки и обучения первых агентов.Второй выпуск посвятят разведке в годы Великой Отечественной войны. Гид расскажет про самые известные разведывательные группы, среди которых «Красная капелла» и «Крона». В частности, прозвучат имена руководителей этих групп, названия стран, в которых работали разведчики. Особое внимание уделят самым интересным заданиям групп и тем, кого они рассекретили.В третьем выпуске речь пойдет о действиях разведчиков на фронте. В зависимости от поставленных задач на задание выходили от двух до 12 человек. Зрителям покажут специальный маскировочный костюм разведчика, который подбирался отдельно под каждое время года, а также специальные приборы, предназначенные для наблюдения за противником, прослушки и связи между группами. Экскурсовод объяснит, какую роль сыграли разведывательные группы во время битвы за Москву, Сталинградской и Курской битв.В четвертом выпуске зрителям расскажут про секретных советских агентов в странах Западной Европы и США. Можно будет узнать о вкладе разведчиков в развитие атомной промышленности.Пятый выпуск посвятят разведке в годы холодной войны и созданию спецназа.Кроме того, в рамках онлайн-кинотеатра Музея Победы зрители увидят фильм режиссера Михаила Ромма «Секретная миссия» (1950). События картины разворачиваются в самом конце Великой Отечественной войны в Германии. Фашистский рейх терпит крах и ведет тайные переговоры с США и Великобританией об условиях капитуляции. Советские разведчики узнают об этом и пытаются сорвать переговоры, которые помогут Германии избежать позорного поражения.Завершит программу онлайн-концерт "Журавли Победы", в котором прозвучат патриотические песни.Возрастная категория 6+.Фото: Музей Победы

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