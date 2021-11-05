В Бурятии QR-коды не отменят до конца года

Школы и детсады с 8 ноября начинают работу в обычном режиме, но с усилением «входного фильтра»



Школы и детские сады республики после нерабочих дней начнут работу в штатном режиме, но с усилением «входного фильтра». В ВУЗах и ССУЗах г. Улан-Удэ продлено дистанционное обучение до 14 ноября. Данные решения приняты сегодня, 5 ноября, на очередном заседании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В Бурятии школы и детские сады после выходных дней начнут работу в штатном режиме. Высшие учебные заведения республики и организации среднего профессионального образования переведены на дистанционное обучение с 8 по 14 ноября. Данное решение продиктовано сложившейся в республике эпидемиологической ситуацией и ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди категории 18-29.



- За прошедших 4 дня этой недели заболеваемость выросла на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлой недели. Наибольший рост заболеваемости зарегистрирован в возрастных группах 18-29 лет и 50-64 года, - отмечает главный государственный санитарный врачи по Бурятии Сергей Ханхареев.



Также по решению Республиканского оперативного штаба до 31 декабря продлевается работа по QR-кодам заведений общепита, сферы культуры, оказания бытовых услуг, гостиниц и отелей, домов отдыха, торгово-развлекательных центров, организаций торговли.



За последние сутки в республике зарегистрировано 203 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В отделениях реанимации находится 115 пациентов, из них старше 65 лет – 66 человек. Как отмечает министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, количество тяжело больных пациентов увеличилось на 19% по сравнению с прошлой неделей. Занятость коечного фонда составляет 80%.



Принятые решения призваны стабилизировать эпидситуацию в республике и сдержать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.



Напоминаем, что особый порядок доступа установлен для предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов, фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, отелей, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений.



Предъявление QR-кода не распространяется на специализированные объекты розничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, рекомендуемый перечень которых установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.