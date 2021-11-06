В Бурятии общепит и торговые центры разрешили посещать уже после первой прививки

Банкетные залы и ночные клубы будут закрыты до 1 декабря



В Бурятии предприятия общественного питания, магазины непродовольственных товаров и торговые центры разрешили посещать с документом, подтверждающим вакцинацию первым компонентом. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии 5 ноября.

Напомним, ранее попасть в них можно было только при наличии QR-кода, содержащего сведения о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо справки о медицинского отвода с отрицательным ПЦР-тестом. Кроме того, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.



Также до 1 декабря продлено ограничение деятельности банкетных залов и ночных клубов.



Как уже сообщал «Номер один», действие системы QR-кодов власти республики продлили до 31 декабря.



Фото: «Номер один» Напомним, ранее попасть в них можно было только при наличии QR-кода, содержащего сведения о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо справки о медицинского отвода с отрицательным ПЦР-тестом. Кроме того, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.Также до 1 декабря продлено ограничение деятельности банкетных залов и ночных клубов.Как уже сообщал «Номер один», действие системы QR-кодов власти республики продлили до 31 декабря.Фото: «Номер один»

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