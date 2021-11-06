На компенсации пострадавшим от паводка жителям Бурятии выделили еще 10 миллионов

Помощь получат жители Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов





В Бурятии продолжаются выплаты жителям, пострадавшим от паводков. 5 ноября на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о дополнительном направлении более 10 млн рублей на выплаты жителям Улан-Удэ, Иволгинского и Кяхтинского районов.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, для оказания единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим жителям Улан-Удэ выделено 3,9 млн рублей. Финансовую помощь получат 304 горожанина из расчета по 10 000 рублей на человека. Еще 17 жителям будет выплачено по 50 000 рублей в связи с частичной утратой имущества первой необходимости.На выплаты 349 жителям Иволгинского района, пострадавшим в период паводков, правительство Бурятии направило 3,5 млн рублей из расчета 10 000 рублей на человека.Также будет оказана помощь жителям Кяхтинского района. 84 гражданина получат по 10 тысяч рублей, 4 жителя района получат по 50 тысяч рублей в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости. Еще 7 граждан получат по 100 тысяч рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости. В общей сложности, на выплаты кяхтинцам дополнительно направят 1,7 млн рублей.Кроме того, на заседании комиссии рассмотрен вопрос о выделении администрации Кяхтинского района средств для неотложных работ по восстановлению дорожно-уличной сети, пострадавшей от паводка, на территориях населенных пунктов Наушки и Хоронхой.Фото: пресс-служба правительства Бурятии