В Бурятии спасатели предупреждают об опасности осеннего льда

На водоемах республики наблюдаются ледовые явления в виде заберегов, шуги, неполного ледостава



В Бурятии закрыты все паромные переправы, на реках и озёрах завершена навигация для маломерных судов, кроме озера Байкал. Неокрепшая поверхность водоемов в это время года опасна по своей неоднородности, в связи с чем возрастают риски возникновения происшествий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



В Бурятии сотрудники Центра ГИМС проводят информационную и разъяснительную работу с населением. В эти продолжительные выходные дни они ежедневно раздают памятки о правилах поведения на водных объектах в осенне-зимний период.



"Родителям следует уделить особое внимание безопасности детей. Постоянное напоминание и разъяснение правил безопасного поведения убережет их от трагедии. Помните, несчастные случаи происходят чаще всего, когда дети предоставлены сами себе", - добавили в ведомстве.



С начала 2021 года на водоемах были спасены 14 человек. 54 человека погибли, из них 10 детей.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии



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