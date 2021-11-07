6 ноября умерло трое больных инфекцией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 207 новых случаев коронавируса. Из них 172 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Число контактных лиц – 11732 человека.



В стационарах Бурятии получают лечение 1153 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 932.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3811 человек.



Первым компонентом привиты 420 730 человек (58,4%) от взрослого населения, 308 937 человек полностью привиты (43,0%).



6 ноября умерло 3 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.