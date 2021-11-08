В Улан-Удэ ТГК-14 неправомерно начислила потребителям 2,8 млн рублей

По итогам проверки прокуратуры компанию оштрафовали



Прокуратура Бурятии проверила работу ТГК-14 в Улан-Удэ.

«Установлено, что вопреки Жилищному кодексу, в 2018-2020 годах компания неправомерно начислила потребителям 25 многоквартирных домов 2,8 млн рублей, при этом уклонялось от проведения предусмотренных законом перерасчетов. По предписаниям управления жилищной инспекции потребителям произведен перерасчет за коммунальные услуги», - сообщили в надзорном ведомстве.



По итогам проверки в отношении компании и ее директора возбудили административные дела по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Виновным назначены штрафы в размере 650 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.



Фото: «Номер один» «Установлено, что вопреки Жилищному кодексу, в 2018-2020 годах компания неправомерно начислила потребителям 25 многоквартирных домов 2,8 млн рублей, при этом уклонялось от проведения предусмотренных законом перерасчетов. По предписаниям управления жилищной инспекции потребителям произведен перерасчет за коммунальные услуги», - сообщили в надзорном ведомстве.По итогам проверки в отношении компании и ее директора возбудили административные дела по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Виновным назначены штрафы в размере 650 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.Фото: «Номер один»

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