В Бурятии растет смертность от коронавируса

За минувшие сутки от опасной инфекции умерли сразу 7 человек





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 8 ноября в республике зарегистрировано 64715 (+206) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на один случай меньше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 12172 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 57 014 (+287) человек.В стационарах получают лечение 1200 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 953. В отделениях реанимации находится 120 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3698 человек.За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек, общее число смертей достигло 2031.Первым компонентом вакцины привито 421 209 человек. Завершили вакцинацию 309 054 человек.Фото: pixabay.com