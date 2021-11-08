В Улан-Удэ на несколько лет перекроют улицу на Кирзаводе

Причина – строительство третьего моста через Уду





В Улан-Удэ в рамках строительства моста через реку Уда с 10 ноября этого года по 15 ноября 2024 года будет закрыт сквозной проезд по ул. 3-я Транспортная (Кирзавод). Об этом сообщили в Минтрансе Бурятии.

Схема движения маршрутов № 33 и № 46 будет сокращена, с организацией отстойно-разворотной площадки на ул. Шаляпина вблизи дома 5 стр. 1.





Фото: «Номер один»