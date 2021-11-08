В Улан-Удэ за продажу вейпов детям никого не наказывали

На неработающий закон обратили внимание спустя три года после его принятия







В Улан-Удэ за продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним до недавнего времени никого не привлекали к ответственности, сообщила Уполномоченный по правам человека в Бурятии Наталья Ганькина. Она рассказала, что закон о запрете продажи электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним начал действовать в республике с 1 января 2018 года. За его нарушение введена административная ответственность в виде штрафов. Но, как выяснилось, его соблюдение в Улан-Удэ и трех районах республики никто не контролирует.

«Мы провели проверку и установили, что обязанность по контролю на местах не исполняется. На момент проверки перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, в Улан-Удэ, Баунтовском, Муйском, Селенгинском районах не определен. По этой причине с момента принятия закона протоколы об административных правонарушениях не составлялись», - рассказала Наталья Ганькина.Омбудсмен сообщила, что информировала о сложившейся ситуации мэра Улан-Удэ, после чего ситуация была исправлена. Полномочия по проверке соблюдения данного запрета с 20 октября возложены на должностных лиц Управления потребительского рынка и предпринимательства.Фото: pixabay.com