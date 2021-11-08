Жители Улан-Удэ не могут поставить прививку от коронавируса из-за огромных очередей

Люди жалуются на небольшое количество пунктов вакцинации



В соцсетях появилось несколько сообщений от горожан о том, что поставить прививку от коронавируса стало невозможно. Виной тому - огромные очереди на всех пунктах вакцинации.



"Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, Правительство Р Бурятия. Открывайте новые прививочные пункты. Ликвидируйте километровые очереди на прививки в городе Улан-Удэ", - пишет аноним. Похожее сообщение опубликовали и от другого анонимного пользователя.



"Это что за идиотизм, решил в выходные поставить прививку, а точек вакцинации очень мало и они с большими очередями. Администрация, вы чем думаете?! Поспрашивал у знакомых, кто с Иркутска, кто с Новосибирска - такого идиотизма нет, как в Бурятии!", - написал аноним.







В комментариях к посту некоторые пользователи недоумевают, почему большинство жителей решили вакцинироваться именно сейчас, а не сделали этого раньше.



"А что мешало раньше прививки поставить? Когда не было очередей? И вакцины были разные?", - пишет Евгения;



"Проснулись, пока не клюнул....осенью вообще никого не было", - пишет Дмитрий;



"Странно, почему эти люди раньше не вакцинировались?", - пишет Макс.



К слову, в Улан-Удэ уже неоднократно поднималась тема нехватки пунктов вакцинации, однако воз и ныне там.



"Минздрав, откройте снова пункты вакцинации!!! Например в КСК, удобно же было. Ещё были же пункты. Сейчас когда QR коды стали актуальны, это очень нужно!", - пишет Надежда.



Список адресов пунктов вакцинации доступен







Фото: Аноним 03, "Номер один"

В соцсетях появилось несколько сообщений от горожан о том, что поставить прививку от коронавируса стало невозможно. Виной тому - огромные очереди на всех пунктах вакцинации."Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, Правительство Р Бурятия. Открывайте новые прививочные пункты. Ликвидируйте километровые очереди на прививки в городе Улан-Удэ", - пишет аноним. Похожее сообщение опубликовали и от другого анонимного пользователя."Это что за идиотизм, решил в выходные поставить прививку, а точек вакцинации очень мало и они с большими очередями. Администрация, вы чем думаете?! Поспрашивал у знакомых, кто с Иркутска, кто с Новосибирска - такого идиотизма нет, как в Бурятии!", - написал аноним.В комментариях к посту некоторые пользователи недоумевают, почему большинство жителей решили вакцинироваться именно сейчас, а не сделали этого раньше."А что мешало раньше прививки поставить? Когда не было очередей? И вакцины были разные?", - пишет Евгения;"Проснулись, пока не клюнул....осенью вообще никого не было", - пишет Дмитрий;"Странно, почему эти люди раньше не вакцинировались?", - пишет Макс.К слову, в Улан-Удэ уже неоднократно поднималась тема нехватки пунктов вакцинации, однако воз и ныне там."Минздрав, откройте снова пункты вакцинации!!! Например в КСК, удобно же было. Ещё были же пункты. Сейчас когда QR коды стали актуальны, это очень нужно!", - пишет Надежда.Список адресов пунктов вакцинации доступен по ссылке Напомним , на утро 8 ноября в республике зарегистрировано 64715 (+206) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на один случай меньше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 12172 человек. За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек, общее число смертей достигло 2031.Фото: Аноним 03, "Номер один"

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