08.11.2021
Жители Улан-Удэ не могут поставить прививку от коронавируса из-за огромных очередей

Жители Улан-Удэ не могут поставить прививку от коронавируса из-за огромных очередей

Люди жалуются на небольшое количество пунктов вакцинации

В соцсетях появилось несколько сообщений от горожан о том, что поставить прививку от коронавируса стало невозможно. Виной тому - огромные очереди на всех пунктах вакцинации.

"Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, Правительство Р Бурятия. Открывайте новые прививочные пункты. Ликвидируйте километровые очереди на прививки в городе Улан-Удэ", - пишет аноним. Похожее сообщение опубликовали и от другого анонимного пользователя.

"Это что за идиотизм, решил в выходные поставить прививку, а точек вакцинации очень мало и они с большими очередями. Администрация, вы чем думаете?! Поспрашивал у знакомых, кто с Иркутска, кто с Новосибирска - такого идиотизма нет, как в Бурятии!", - написал аноним.



В комментариях к посту некоторые пользователи недоумевают, почему большинство жителей решили вакцинироваться именно сейчас, а не сделали этого раньше.

"А что мешало раньше прививки поставить? Когда не было очередей? И вакцины были разные?", - пишет Евгения;

"Проснулись, пока не клюнул....осенью вообще никого не было", - пишет Дмитрий;

"Странно, почему эти люди раньше не вакцинировались?", - пишет Макс.

К слову, в Улан-Удэ уже неоднократно поднималась тема нехватки пунктов вакцинации, однако воз и ныне там.

"Минздрав, откройте снова пункты вакцинации!!! Например в КСК, удобно же было. Ещё были же пункты. Сейчас когда QR коды стали актуальны, это очень нужно!", - пишет Надежда.

Список адресов пунктов вакцинации доступен по ссылке.

Напомним, на утро 8 ноября в республике зарегистрировано 64715 (+206) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на один случай меньше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 12172 человек. За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек, общее число смертей достигло 2031.

Фото: Аноним 03, "Номер один"
вакцинация


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