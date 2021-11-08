У жителей Бурятии с медотводом не будут требовать ПЦР-тест

Такое решение принято на оперштабе по коронавирусу







С завтрашнего дня у жителей Бурятии, имеющих медотвод от вакцинации, не будут требовать ПЦР-тест на коронавирус при посещении объектов торговли, общепита и сферы услуг. Об этом сегодня сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу.

Напомним, с 30 октября все торговые центры, непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг (за исключением бань и парикмахерских) могут пускать только вакцинированных граждан с сертификатом, переболевших со справкой или медотводом. Однако с 1 ноября данные требования были ужесточены – для лиц с медотводом было введено дополнительное требование - предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 72 часа.Отметим, данная инициатива вызвала возмущение горожан, имеющих медотвод от вакцинации, поскольку оперативно сдать текст на коронавирус можно только в платных поликлиниках.Фото: «Номер один»