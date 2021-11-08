Лишь треть жителей Бурятии может снять квартиру

Рейтинг рассчитывался для семей с двумя детьми

Бурятия стала 48-й в рейтинге регионов России по доступности аренды жилья. Доля семей в республике, которые могут позволить себе снять квартиру, составила 36,9%. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов — 73,4 тысячи рублей.

По данным исследования РИА «Новости», доступность аренды жилья для семей с двумя детьми в России постепенно растет. В 2021 году 45% из них могут снять типовую двухкомнатную квартиру (до пандемии этот показатель приближался к 40%). Лидерами по доступности аренды являются северные регионы, экономика которых завязана на добыче полезных ископаемых, — Магаданская область, Ямало-ненецкий и Чукотский автономные округа. Хуже всего ситуация складывается на Северном Кавказе и в Крыму.

Для расчета рейтинга предполагалось, что не более 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета региональных прожиточных минимумов взрослых и детей, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитывалась на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе.





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