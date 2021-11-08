В Бурятии не планируют открывать дополнительные пункты вакцинации

Однако время их работы могут продлить



Власти Бурятии не планируют открывать дополнительные пункты вакцинации граждан, сообщил сегодня глава республики Алексей Цыденов. По словам главы, больших очередей на пунктах вакцинации сейчас нет.

- Очереди есть только в отдельных пунктах вакцинации, там планируется усиление. В целом же по всей развернутой сети пунктов вакцинации очередей очень мало, - заявил он.



Тем не менее, сейчас власти республики рассматривают возможность продления времени их работы. Также, возможно, все пункты вакцинации начнут работу без выходных.



- Это зависит от того, как люди будут идти. Нерационально использовать наши медицинские кадры мы тоже не можем, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Также глава республики опроверг информацию о дефиците вакцины.



- Запасов вакцины достаточно, они пополняются регулярно, - сообщил он.



Напомним, с введением системы QR-кодов жители республики активнее начали ставить вакцину. При этом в соцсетях стали появляться сообщения о том, что сделать это затруднительно



Фото: «Номер один» - Очереди есть только в отдельных пунктах вакцинации, там планируется усиление. В целом же по всей развернутой сети пунктов вакцинации очередей очень мало, - заявил он.Тем не менее, сейчас власти республики рассматривают возможность продления времени их работы. Также, возможно, все пункты вакцинации начнут работу без выходных.- Это зависит от того, как люди будут идти. Нерационально использовать наши медицинские кадры мы тоже не можем, - подчеркнул Алексей Цыденов.Также глава республики опроверг информацию о дефиците вакцины.- Запасов вакцины достаточно, они пополняются регулярно, - сообщил он.Напомним, с введением системы QR-кодов жители республики активнее начали ставить вакцину. При этом в соцсетях стали появляться сообщения о том, что сделать это затруднительно из-за больших очередей Фото: «Номер один»

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