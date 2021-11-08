В Бурятии полностью перекроют для движения федеральную трассу

В селе Саратовка идут ремонтно-путевые работы ВСЖД



В Бурятии на 473-м км трассы Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в с. Саратовка Тарбагатайского района 9 и 10 ноября с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 24:00 и с 02:00 до 04:00 по местному времени будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



Причина перекрытия трассы – ремонтно-путевые работы ВСЖД.



"На время закрытия железнодорожного переезда предлагается альтернативный путь объезда по автодороге Улан-Удэ – Тарбагатай – Подлопатки", - добавили в "Южном Байкале".



Фото: pixabay.com



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