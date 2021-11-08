В Бурятии не будут вводить QR-коды на транспорте

Также пока не планируется перевод школьников на дистант





Сегодня после заседания оперативного штаба по коронавирусной инфекции глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопросы журналистов. В числе прочего его спросили, планируют ли власти вводить QR-коды на транспорте, как это хотят сделать в Татарстане. Также прозвучал вопрос, планируется ли предпринимать какие-либо меры по уменьшению давки в маршрутках, где о соблюдении социальной дистанции не может идти никакой речи.

- QR-коды на транспорте мы не вводим. В транспорте, главное, масочный режим. Это единственное доступное средство личной защиты, - ответил Алексей Цыденов.Также глава республики сообщил, что переводить школьников на дистанционное обучение пока не планируется.- На сегодня ситуация с ковидом у нас идет по нарастающей, количество больных увеличивается. Это нехорошо. У нас нет пока стабилизации. Но пока ситуация легче, чем была летом и в прошлом году. Надеюсь, что увеличенные темпы вакцинации позволят снизить количество заражающихся, и мы не дойдем до введения каких-то жестких ограничительных мер. Если дойдем до ситуации, которая была летом, тогда будем вынуждены вводить уже жесткие ограничения. Пока прирост небольшой, мы надеемся на перелом ситуации за счет ускоренной вакцинации, - сказал Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»