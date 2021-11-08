В Улан-Удэ городской «Водоканал» проведет лотерею и списание пеней

На предприятии стартовала ежегодная акция «В Новый год без старых долгов!»





В Улан-Удэ «Водоканал» объявляет о начале ежегодной акции «В Новый год без старых долгов!», которая продлится с 1 ноября по 31 декабря. Принять участие в акции автоматически смогут все абоненты, оплатившие коммунальные услуги до 30 декабря и не имеющие какой-либо просроченной задолженности на 1 января 2022 года.

Благодаря акции потребители смогут получить традиционное списание пеней, а также возможность выиграть ценные призы в лотерее «В Новый год без старых долгов!». Принять участие в лотерее смогут абоненты, у которых нет долгов перед предприятием на 1 декабря, а также передавшие показания приборов учета и оплатившие за холодную воду до 25 декабря. Подавать заявки на участие в новогодней лотерее не требуется.Розыгрыш призов будет проведен 28 декабря в прямом эфире в инстаграме с помощью генератора случайных чисел.Кроме призов среди добросовестных потребителей будут разыграны денежные сертификаты, которыми можно будет воспользоваться при оплате за холодную воду и водоотведение. Все итоги лотереи будут размещены на официальном сайте МУП «Водоканал».Подробности по акции «В Новый год без старых долгов!» и по лотерее «Новогодняя удача» можно узнать по телефону call-центра 37-99-00.Передать показания приборов учета можно через личный кабинет на сайте Водоканал03.рф или по телефону call-центра 37-99-00. Показания счетчиков также принимают в клиентском зале на улице Красноармейская, 24 и в филиале по улице Терешковой, 2А.Фото: «Номер один»