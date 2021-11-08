В мкрн Забайкальский Улан-Удэ пройдет массовый отлов собак

Домашних животных будут вакцинировать и регистрировать, а бродячих отловят



9 ноября Комитет городского хозяйства совместно с Управлением административного контроля, администрацией Октябрьского района и городской станцией по борьбе с болезнями животных проведут профилактические акции по регистрации и вакцинированию домашних животных, а также проверят жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак и проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Возле Дома культуры «Забайкальский» с 9:00 до 17:00 будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150руб зарегистрировать и получить жетон. Также по заявкам местных жителей к ним домой будет выезжать мобильная группа для регистрации и вакцинирования.



Напомним, в Улан-Удэ с сентября снова начали работать оперативные штабы по отлову безнадзорных животных. Возобновление работы штабов связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона». В этом году отловлено и выпущено после процедуры ОСВВ в естественную среду 4096 безнадзорных животных.



Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». Они работают ежедневно с 8.30 до 17.30, в выходные прием заявок ведется через мессенджеры. В Октябрьском районе работает оперативный штаб по тел. 29-01-30 с 8:00 до 18:00. Группа называется



В 2021 г в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и регистрацию домашних животных. Теперь за нарушения правил выгула и регистрации домашних животных предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.



Фото: "Номер один"

9 ноября Комитет городского хозяйства совместно с Управлением административного контроля, администрацией Октябрьского района и городской станцией по борьбе с болезнями животных проведут профилактические акции по регистрации и вакцинированию домашних животных, а также проверят жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак и проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Возле Дома культуры «Забайкальский» с 9:00 до 17:00 будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 150руб зарегистрировать и получить жетон. Также по заявкам местных жителей к ним домой будет выезжать мобильная группа для регистрации и вакцинирования.Напомним, в Улан-Удэ с сентября снова начали работать оперативные штабы по отлову безнадзорных животных. Возобновление работы штабов связано с приближением холодов и предотвращением сбивания собак в стаи во время гона или «брачного сезона». В этом году отловлено и выпущено после процедуры ОСВВ в естественную среду 4096 безнадзорных животных.Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам и через мессенджер «Вайбер». Они работают ежедневно с 8.30 до 17.30, в выходные прием заявок ведется через мессенджеры. В Октябрьском районе работает оперативный штаб по тел. 29-01-30 с 8:00 до 18:00. Группа называется "Собаки мкр. Комушка Радужный Забайк-ий" В 2021 г в Бурятии вступили в силу новые штрафы за самовыгул и регистрацию домашних животных. Теперь за нарушения правил выгула и регистрации домашних животных предусмотрено наложение административных штрафов на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: "Номер один"

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.