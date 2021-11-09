В Бурятии хозяину квартиры выписали штраф за снос несущей стены

Собственника обязали привести помещение в соответствие с техническим паспортом



В Бурятии собственник квартиры в Гусиноозерске сделал перепланировку, снеся несущую стену. Этот факт выявили специалисты Госстройжилнадзора в ходе выездной проверки.



Так, собственники жилого помещения демонтировали несущую стену между ванной и туалетом. Разрешения на эти действия они не получали.. Им назначен штраф в размере двух тысяч рублей и выдано предписание о приведении помещения в прежнее состояние. Кроме того, органы местного самоуправления настаивают на приведении помещения в прежний вид в связи с опасностью, которую несет демонтаж несущих стен дома.



- Стремление собственников улучшить свои жилищные условия понятны, однако, в этом случае есть риск нарушить конструктив всего здания. Нужно понимать, что процедура получения разрешений на такие перепланировки, это не просто бюрократический механизм, а необходимость, - отметил руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.