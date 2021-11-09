В Бурятии за сутки зарегистрировано 205 новых случаев коронавируса

8 ноября умерло 8 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией



В Бурятии за сутки зарегистрировано 205 новых случаев. 171 человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Число контактных лиц – 12394 человека.



В стационарах Бурятии получают лечение 1157 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 921.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3745 человек.



Первым компонентом привиты 426 428 человек (59,2 %) от взрослого населения, 310 074 человека полностью привиты (43,1 %).



8 ноября умерло 8 больных от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.



Фото: pixabay.com



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