В новом детсаду в Кяхте началась внутренняя отделка

Продолжается монтаж инженерных систем, укладка плитки в бытовых помещениях

Специалисты подрядной организации завершают возведение внутренних перегородок в строящемся здании детского сада в городе Кяхта, приступили к штукатурным и покрасочным работам. Продолжается монтаж инженерных систем, укладка плитки в бытовых помещениях, сообщили в пресс-службе Управления капитального строительства правительства Бурятии.Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2021 года. Два этажа здания уже готовы, завершен монтаж наружных инженерных сетей, произведена облицовка наружных стен кирпичом. На заключительном этапе монтаж внутренних перегородок из гипсокартона, производится установка вентиляционного оборудования, внутренняя отделка. Практически все контракты на поставку и установку технологического оборудования заключены. Ведутся работы по благоустройству территории.- Вышли на финишную прямую. Главная задача сейчас – выполнить внутреннюю отделку и благоустройство территории. Что касается оборудования, то вопрос с поставкой практически решен. Заключено 13 контрактов на поставку и монтаж медицинского, спортивного оборудования, оборудования для пищеблока, кроватей, шкафов холодильных и сушильных, игровой мебели и мебели для групповых комнат. Ожидаем полной строительной готовности объекта для расстановки и монтажа, - рассказал начальник УКС Анатолий Урбанов.Напомним, строительство двухэтажного детского сада на 150 мест в Кяхте началось в августе 2020 года на средства единой дальневосточной субсидии. На площади более 3000 кв м расположены 6 групп, в том числе две ясельные. Это будет первый детсад, построенный в Кяхте почти за полвека, здание будет соответствовать всем современным стандартам.Фото: