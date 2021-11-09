Жителей Бурятии призывают голосовать за маршруты республики в конкурсе «Открой свою Россию!»

Голосование продлится с 8 по 14 ноября



С 8 ноября стартовало народное голосование за авторские турмаршруты, которые представили финалисты Всероссийского проекта «Открой свою Россию» — продюсеры впечатлений и их команды, сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.



От Бурятии маршруты представляют 2 продюсера впечатлений со своими командами - эксперт Агентства стратегических инициатив, тренд футуролог Игорь Сюч и ведущий сотрудник Туристского информационного центра «Байкал» Надежда Сандакова. Участие республики в Конкурсе "Открой Россию" решает одну из задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - создание качественных и разнообразных туристических маршрутов.



Голосование продлится с 8 по 14 ноября на сайте



И уже на финале конкурса 25 ноября станут известны 30 маршрутов-победителей, набравшие наивысшие баллы по итогам народного голосования, экспертной оценки, очной предзащиты и отбора конкурсной комиссии. Также 10 маршрутов будут отмечены партнерами конкурса.



Маршруты-победители будут объявлены на официальной церемонии награждения и получат поддержу АСИ и партнеров конкурса, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».



Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт



Поставить лайк можно за все маршруты, но за каждый только один раз.



Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии

С 8 ноября стартовало народное голосование за авторские турмаршруты, которые представили финалисты Всероссийского проекта «Открой свою Россию» — продюсеры впечатлений и их команды, сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.От Бурятии маршруты представляют 2 продюсера впечатлений со своими командами - эксперт Агентства стратегических инициатив, тренд футуролог Игорь Сюч и ведущий сотрудник Туристского информационного центра «Байкал» Надежда Сандакова. Участие республики в Конкурсе "Открой Россию" решает одну из задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - создание качественных и разнообразных туристических маршрутов.Голосование продлится с 8 по 14 ноября на сайте www.zagorizont.me . Нужно проголосовать за маршруты от Бурятии: НеобыЧАЙная Бурятия, Бурятия в лицах. Энергия Байкала., «Зима кочевника», ЛЕД И СОЛНЦЕ БАЙКАЛА, Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула, Ретро-тур: Милый сердцу Баргузин. Они уже прошли в финал Конкурса по итогам предзащиты. Итоговая защита проектов состоится 11-12 ноября в г. Москва.И уже на финале конкурса 25 ноября станут известны 30 маршрутов-победителей, набравшие наивысшие баллы по итогам народного голосования, экспертной оценки, очной предзащиты и отбора конкурсной комиссии. Также 10 маршрутов будут отмечены партнерами конкурса.Маршруты-победители будут объявлены на официальной церемонии награждения и получат поддержу АСИ и партнеров конкурса, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт www.zagorizont.me , зарегистрироваться, зайти в раздел «Карта маршрутов», выбрать вкладку «Финалисты», в строке поиска написать «Бурятия», после чего выйдет список всех маршрутов, поданных от Республики Бурятии. Нажимаете на нужный маршрут (после чего откроется страница с описанием маршрута) и ставите лайк.Поставить лайк можно за все маршруты, но за каждый только один раз.Фото: пресс-служба Минтуризма Бурятии

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