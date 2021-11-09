Трамваи Улан-Удэ защитят от хулиганов

Вагоны оснащают «тревожными» кнопками





В Улан-Удэ трамвайные вагоны оснастят «тревожными» кнопками, чтобы обезопасить пассажиров от действий хулиганов и дебоширов. За обеспечением безопасности будет следить Управление вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в МУП «Управление трамвая».

- Конечно, неприятные случаи не частые, но, к сожалению, они случаются. Чтобы обезопасить жизнь и здоровье наших пассажиров, водителей и кондукторов, а также имущество предприятия, сами вагоны и оборудование, проводится данная работа», - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».Хулиганские действия, в том числе оскорбления в отношении пассажиров и работников предприятия, также будут являться поводом для вызова нарядов вневедомственной охраны. Основная цель – профилактика правонарушений на транспорте, чтоб пассажирам было комфортно и безопасно при поездке в трамвае.В настоящее время договор с вневедомственной охраной Росгвардии заключен, «тревожными» кнопками уже оборудовано 15 вагонов – это все «Львята». К середине ноября должно закончиться подключение и постановка под охрану всех трамвайных вагонов.Фото: мэрия Улан-Удэ