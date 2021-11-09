Перепись в Бурятии вышла на финишную прямую

Бурятстат начал акцию «Меня не переписали»





Всероссийская перепись населения, стартовавшая 15 октября, близится к завершению. Осталось несколько дней. Она закончится 14 ноября.

«Правительство Российской Федерации приняло решение продлить перепись на портале Госуслуг до окончания переписи. Ранее эта возможность была ограниченна 8 ноября», - напоминает Александр Сарапов, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия.На текущий момент в республике переписано 86 процентов населения от организационного плана, опирающегося на текущую статистику о численности населения. В абсолютных числах переписано 827 тыс. человек.Отмечается высокая активность по участию граждан в переписи посредством Единого портала государственных услуг, на котором переписалось 19 процентов от общего числа жителей Бурятии, охваченных этим всероссийским статистическим мероприятием.Для того, чтобы перепись прошло как можно больше людей, чтобы сделать перепись удобной для них, Бурятстат начал республиканскую акцию «Меня не переписали». «Акция началась 9 ноября и продлится до конца переписи», - говорит Александр Сарапов.Непереписанный человек может позвонить по телефону «горячей линии» Бурятстата, которая работает с начала переписи, и получить информацию, как он может переписаться, уточнить как ему узнать переписчика, получить консультацию по переписи на Госуслугах и т. д. Телефоны такие: 22-60-08, 22-60-16.Любой желающий сможет, к примеру, узнать адрес ближайшего стационарного переписного участка или даже пригласить переписчика к себе. Александр Сарапов твердо заверил жителей республики, что результаты переписи – это обезличенная информация, установить по ней информацию о конкретном человеке невозможно.Значительных проблем, каких-то конфликтов при проведении переписи в республике нет. «Были отмечены укусы собак, но сильных не было. Подобное происходило и в предыдущую перепись», - говорит руководитель Бурятстата и подчеркивает, что все переписчики застрахованы.В целом, количество переписного персонала составляет более 2000 человек (в т. ч. 1797 переписчиков). По ряду сельских районов перепись проживающих там граждан практически полностью завершена.Один из интересных моментов по итогам переписи будет – насколько текущие цифры о численности населения республики совпадут с переписным количеством.По словам представителей Бурятстата, окончательные итоги переписи будут подведены к концу 2022 г. Объем собранной информации будет очень большим.Перепись охватывает и трудовых мигрантов, которые находятся в Бурятии, как временные жители. Проводилась работа в Центре дружбы, был разговор с представителями диаспор, которым объяснили как приезжим можно переписаться.Мария Шитикова, специалист Бурятстата, работающий на «горячей линии», отмечает, что в рамках акции «Меня не переписали», можно будет вызвать переписчика к себе домой.«В основном, на «горячую линию» обращаются из г. Улан-Удэ. Спрашивают о ближайшем переписном участке. Всего по республике 296 участков. У сельских жителей вопросов меньше. Бывает, что звонящие спрашивают как ответить на тот или иной вопрос. Это происходит, когда человек участвует в переписи на Госуслугах. Например, просят разъяснить, что подразумевается под типом жилого помещения», - говорит она.Ежедневно на «горячую линию» Бурятстата поступает несколько десятков звонков на тему Всероссийской переписи населения.Фото: «Номер один»