В Улан-Удэ возобновились «собачьи» рейды

Проверки начались с «прогремевшего» в прошлом году микрорайона





Сегодня в Улан-Удэ возобновились рейды мобильных бригад, проверяющих наличие на улицах города безнадзорных собак. Свою работу они начали с микрорайона Забайкальский. Напомним, именно там в конце прошлого года произошли наиболее резонансные случаи нападения собак на людей.

- Организована работа 16 мобильных бригад. 11 из них проводят подворовые обходы для информирования жителей микрорайона о работе мобильной станции возле Дома Культуры, где ветеринары городской станции по борьбе с болезнями животных ставят прививку от бешенства и регистрируют питомцев. Пять бригад производят отлов безнадзорных животных и выявляют факты самовыгула. Наша сегодняшняя цель - максимально охватить жилой массив, выявить факты отсутствия регистрации домашних животных и выявить, если ли в мкрн Забайкальский стаи собак, - сказал первый заместитель председателя Комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.За первые пять часов работы мобильные группы обошли 200 домовладений, составлено десять протоколов за нарушение правил выгула домашних собак. Поймано семь безнадзорных животных. Стай из нескольких собак не обнаружено.- Мы стараемся ловить собак руками, потому что они тоже стрессуют. Отловленных собак повезем на десятидневный карантин, потом их ожидает стерилизация, послеоперационный период, вакцинация, присвоения бирки и выпуск в прежнюю среду обитания, - рассказала сотрудник подрядной организации по отлову безнадзорных животных Ирина Курлаева.Подобные рейды продолжатся и в других микрорайонах города.- Этот рейд не единственный, работы продолжатся и в других микрорайонах города. В целом динамика, по сравнению с прошлым годом у нас положительная, количество безнадзорных животных снижается, - отметил Александр Тюрюханов.Сейчас в Улан-Удэ работу по отлову безнадзорных животных ведет ООО «Байкалагроветторг». Передать информацию о местонахождении животных можно по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314. Режим работы диспетчерской с 8.00 до 18.00.Напомним, штраф за нарушение правил выгула и регистрацию домашних животных составляет от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ