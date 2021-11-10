В Бурятии новый спорткомплекс за 115 миллионов может развалиться

Анонимный источник утверждает, что здание построено с грубейшими нарушениями



Жители Бичурского района ждали открытия физкультурно-спортивного комплекса несколько лет. Однако в построенном здании могут быть грубейшие нарушения, в том числе в несущих конструкциях. Эта информация появилась от гражданина, анонимно вышедшего на общественников.

Долгоиграющий конфликт



В сентябре текущего года в Бичурском районе прошло



- У нас был ряд претензий к строительству, к подрядной организации. Недавно доделали подвесные потолки – были плохо закреплены. В душевых кабинах отсутствовал сток, вода просто разливалась, а не стекала. Долго возились с вентиляцией, в теплых полах имелась течь. Можно сказать, подрядчик все работы выполнил на «шаляй-валяй», - рассказывал ранее «Номеру один» глава района Василий Смолин.



В здании предусмотрен бассейн, борцовский зал площадью более 300 квадратных метров, тренажерный зал площадью 90 «квадратов», подъемник для обслуживания людей с ограниченными возможностями, сауна, бассейн, игровые залы. Стоимость объекта составила 115 млн рублей. И в итоге приняли его только в сентябре 2021 года. Но не успел спорткомплекс открыться, старый конфликт приобрел новый размах, а именно стало известно, что в сентябре практически параллельно открытию Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело.



С чего все началось



Как сообщил член комиссии по противодействию коррупции при главе Республики Бурятия Игорь Трофимов, на него и местного общественника Антона Котенко вышел некий анонимный гражданин, назовем его Алексей, имеющий отношение к сфере строительства объектов в Бурятии. По утверждению обратившегося, спорткомплекс в Бичуре построен с многочисленными нарушениями, в том числе в несущих конструкциях.



- По словам анонима, есть вероятность, что застройщик вносил изменения в проект, что само по себе недопустимо. Согласно процедуре строительства, изначально создается проект, который впоследствии проходит необходимые экспертизы. И так произошло, что компания как будто бы после утвержденных экспертиз начала на ходу вносить различные изменения в проект, которые не были никем одобрены и документированы. И если с проектировщиком, судя по всему, это можно было как-то решить, то уже экспертизы проводят государственные учреждения, и им обязаны докладывать все изменения, - рассказал известный в Бурятии общественник Антон Котенко.



Как пояснил, в свою очередь, Игорь Трофимов, по информации анонимного гражданина, в здании могло быть не соблюдено множество нормативов. Например, как рассказал аноним Алексей, есть вероятность, что утепление стен уменьшили почти в два раза: из 20 сантиметров - в 12 сантиметров. По его же утверждению, не соблюдена толщина асфальта, а также армирование фундамента, и якобы впоследствии все залили бетоном и скрыли от глаз.



Кроме того, известно, что на сегодняшний день все здание должно соответствовать современным жестким требованиям пожарной безопасности, так как в спорткомплексе будут заниматься взрослые и дети разных возрастов, в том числе школьники и дошкольники. По части пожарной безопасности существует весьма широкий перечень требований, регулярно обновляющийся, и в него также входят стандарты по выбору марки бетона, которая является показателем его прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, огнестойкости. И, по словам анонима Алексея, эта стоимость марки бетона в новом спорткомплексе могла быть занижена в два раза. Проверяли ли здание при приемке на соответствие этим требованиям и действительно ли есть подобные нарушения, будут выяснять.



Общественники рассказали о более шокирующих подробностях из письма неизвестного Алексея.



- Я бы сказал, есть самая чудовищная часть в его «рассказе». Строители заливали шпильки в бетонную подушку, на которой устанавливают несущие колонны. Известно, что между шпильками и бетонной подушкой должно быть простое совпадение отверстий. И, по его словам, когда колонна встает - она не попадает в эти отверстия. И якобы чтобы это не переделывать, строители могли просто подпилить и подрезать эти шпильки, приварить их, а это категорически запрещено делать в несущей конструкции. Этот национальный проект в первую очередь ориентирован на подрастающее поколение. Все должно быть рассчитано: ветровая нагрузка, сейсмическая, выпадение снега и т. д. Они на все это будто бы наплевали и сверху залили бетоном, скрыв недоделки. Если это правда, то все здание в какой-то момент может просто развалиться, так как бетонные плиты собраны неверно, либо рано выйти из строя. Мы поняли, что если хотя бы 10% этого рассказа подтвердится, объект в таком виде вообще не может эксплуатироваться, - добавил Антон Котенко.



Правда или вымысел?



Послушав рассказ анонима, общественник Антон Котенко и член комиссии по противодействию коррупции Игорь Трофимов решили написать заявление в прокуратуру Бичурского района с просьбой организовать проверку спорткомплекса, дабы понять, имеют ли слова из письма под собой основу. И, как оказалось, нарушения действительно есть. Прокуратура направила материалы дела в Следственный комитет по Республике Бурятия. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).



Отметим, компанию ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии» ранее уже внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Последние работы по строительству ФСК в Бичуре велись под руководством специалистов УКСа, а администрация Бичурского района помогала в обеспечении объекта рабочей силой. Тем не менее объект принят УКСом и введен в эксплуатацию. Сейчас материалы дела рассматривают в Следственном комитете Бурятии, и в ноябре текущего года планируется проведение экспертизы здания. Интересен тот факт, что на сегодняшний день остается неизвестным, какие именно слова анонима нашли подтверждение и стали основанием для возбуждения уголовного дела. В пресс-службе Следственного комитета РБ сообщили, что пока это тайна следствия и не могут раскрывать подробности дела.



«Для проверки сведений о нарушениях, допущенных при строительстве физкультурно-спортивного комплекса в селе Бичура, в настоящее время в рамках уголовного дела назначена и проводится строительно-техническая экспертиза, а также осуществляется производство других необходимых следственных действий. Уголовное дело возбуждено на основании поступивших в Следственное управление материалов оперативно-розыскной деятельности», ответили «Номер один» в СКР по Республике Бурятия.



Напомним, строительство спорткомплекса в Бичурском районе началось во времена работы бывшего главы УКСа Виктора Гуслякова, успевшего «прославиться» рядом скандалов, в том числе вокруг торгов на строительство бурятского онкодиспансера, которые, в свою очередь, завершились возбуждением уголовного дела. А чем в итоге закончится история со строительством спорткомплекса, а также его дальнейшая судьба, покажет время. Мы будем следить за развитием событий.



Эржена Мансорунова, «Номер один»

Фото: пресс-служба правительства Бурятии В сентябре текущего года в Бичурском районе прошло долгожданное открытие универсального физкультурно-спортивного комплекса с бассейном под названием «Планета спорта». Событие посетили местные жители и первые лица Бурятии. Как информировал «Номер один», сельчане ждали ФСК несколько лет. Спорткомплекс начали возводить еще в 2019 году и в феврале 2020 его уже должны были сдать, однако стройка затянулась. Как в 2020 году объясняли местные власти, сдача объекта затянулась из-за недоделок подрядной организации - ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии», выполняющей строительные работы. Сам глава Бичурского района Василий Смолин не раз заявлял, что подрядчик выполняет свою работу недобросовестно.- У нас был ряд претензий к строительству, к подрядной организации. Недавно доделали подвесные потолки – были плохо закреплены. В душевых кабинах отсутствовал сток, вода просто разливалась, а не стекала. Долго возились с вентиляцией, в теплых полах имелась течь. Можно сказать, подрядчик все работы выполнил на «шаляй-валяй», - рассказывал ранее «Номеру один» глава района Василий Смолин.В здании предусмотрен бассейн, борцовский зал площадью более 300 квадратных метров, тренажерный зал площадью 90 «квадратов», подъемник для обслуживания людей с ограниченными возможностями, сауна, бассейн, игровые залы. Стоимость объекта составила 115 млн рублей. И в итоге приняли его только в сентябре 2021 года. Но не успел спорткомплекс открыться, старый конфликт приобрел новый размах, а именно стало известно, что в сентябре практически параллельно открытию Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело.Как сообщил член комиссии по противодействию коррупции при главе Республики Бурятия Игорь Трофимов, на него и местного общественника Антона Котенко вышел некий анонимный гражданин, назовем его Алексей, имеющий отношение к сфере строительства объектов в Бурятии. По утверждению обратившегося, спорткомплекс в Бичуре построен с многочисленными нарушениями, в том числе в несущих конструкциях.- По словам анонима, есть вероятность, что застройщик вносил изменения в проект, что само по себе недопустимо. Согласно процедуре строительства, изначально создается проект, который впоследствии проходит необходимые экспертизы. И так произошло, что компания как будто бы после утвержденных экспертиз начала на ходу вносить различные изменения в проект, которые не были никем одобрены и документированы. И если с проектировщиком, судя по всему, это можно было как-то решить, то уже экспертизы проводят государственные учреждения, и им обязаны докладывать все изменения, - рассказал известный в Бурятии общественник Антон Котенко.Как пояснил, в свою очередь, Игорь Трофимов, по информации анонимного гражданина, в здании могло быть не соблюдено множество нормативов. Например, как рассказал аноним Алексей, есть вероятность, что утепление стен уменьшили почти в два раза: из 20 сантиметров - в 12 сантиметров. По его же утверждению, не соблюдена толщина асфальта, а также армирование фундамента, и якобы впоследствии все залили бетоном и скрыли от глаз.Кроме того, известно, что на сегодняшний день все здание должно соответствовать современным жестким требованиям пожарной безопасности, так как в спорткомплексе будут заниматься взрослые и дети разных возрастов, в том числе школьники и дошкольники. По части пожарной безопасности существует весьма широкий перечень требований, регулярно обновляющийся, и в него также входят стандарты по выбору марки бетона, которая является показателем его прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, огнестойкости. И, по словам анонима Алексея, эта стоимость марки бетона в новом спорткомплексе могла быть занижена в два раза. Проверяли ли здание при приемке на соответствие этим требованиям и действительно ли есть подобные нарушения, будут выяснять.Общественники рассказали о более шокирующих подробностях из письма неизвестного Алексея.- Я бы сказал, есть самая чудовищная часть в его «рассказе». Строители заливали шпильки в бетонную подушку, на которой устанавливают несущие колонны. Известно, что между шпильками и бетонной подушкой должно быть простое совпадение отверстий. И, по его словам, когда колонна встает - она не попадает в эти отверстия. И якобы чтобы это не переделывать, строители могли просто подпилить и подрезать эти шпильки, приварить их, а это категорически запрещено делать в несущей конструкции. Этот национальный проект в первую очередь ориентирован на подрастающее поколение. Все должно быть рассчитано: ветровая нагрузка, сейсмическая, выпадение снега и т. д. Они на все это будто бы наплевали и сверху залили бетоном, скрыв недоделки. Если это правда, то все здание в какой-то момент может просто развалиться, так как бетонные плиты собраны неверно, либо рано выйти из строя. Мы поняли, что если хотя бы 10% этого рассказа подтвердится, объект в таком виде вообще не может эксплуатироваться, - добавил Антон Котенко.Послушав рассказ анонима, общественник Антон Котенко и член комиссии по противодействию коррупции Игорь Трофимов решили написать заявление в прокуратуру Бичурского района с просьбой организовать проверку спорткомплекса, дабы понять, имеют ли слова из письма под собой основу. И, как оказалось, нарушения действительно есть. Прокуратура направила материалы дела в Следственный комитет по Республике Бурятия. В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий).Отметим, компанию ООО «Джи Ди Кей Инновационные технологии» ранее уже внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Последние работы по строительству ФСК в Бичуре велись под руководством специалистов УКСа, а администрация Бичурского района помогала в обеспечении объекта рабочей силой. Тем не менее объект принят УКСом и введен в эксплуатацию. Сейчас материалы дела рассматривают в Следственном комитете Бурятии, и в ноябре текущего года планируется проведение экспертизы здания. Интересен тот факт, что на сегодняшний день остается неизвестным, какие именно слова анонима нашли подтверждение и стали основанием для возбуждения уголовного дела. В пресс-службе Следственного комитета РБ сообщили, что пока это тайна следствия и не могут раскрывать подробности дела.«Для проверки сведений о нарушениях, допущенных при строительстве физкультурно-спортивного комплекса в селе Бичура, в настоящее время в рамках уголовного дела назначена и проводится строительно-техническая экспертиза, а также осуществляется производство других необходимых следственных действий. Уголовное дело возбуждено на основании поступивших в Следственное управление материалов оперативно-розыскной деятельности», ответили «Номер один» в СКР по Республике Бурятия.Напомним, строительство спорткомплекса в Бичурском районе началось во времена работы бывшего главы УКСа Виктора Гуслякова, успевшего «прославиться» рядом скандалов, в том числе вокруг торгов на строительство бурятского онкодиспансера, которые, в свою очередь, завершились возбуждением уголовного дела. А чем в итоге закончится история со строительством спорткомплекса, а также его дальнейшая судьба, покажет время. Мы будем следить за развитием событий.Эржена Мансорунова, «Номер один»Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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