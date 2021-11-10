Жительница Улан-Удэ засудила компанию по установке окон

Фирме пришлось выплатить женщине 180 тысяч рублей за халтурную работу





В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с компании по установки окон 180 тысяч рублей в пользу горожанки.

Как сообщили в УФССП Бурятии, хозяйка квартиры заключила с компанией договор на изготовление, доставку и установку пластиковых окон. Однако через некоторое время женщина обнаружила недостатки выполненной работы и обратилась в суд.Суд назначил экспертизу, которая пришла к выводу, что установленные окна в квартире истицы не соответствует ГОСТам, имеются нарушения эстетических свойств, конструкции выполнены с отклонениями от горизонтальных плоскостей и не имеют надлежащего крепления.В итоге суд удовлетворил иск женщины частично, взыскав в ее пользу материальный ущерб, штраф и компенсацию морального вреда на общую сумму около 180 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства пристав принял комплекс принудительных мер, после которых фирма полностью перечислила задолженность пострадавшей женщине.Фото: pixabay.com