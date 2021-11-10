В Бурятии темпы заражения коронавирусом не снижаются

За минувшие сутки вновь зарегистрировано более двухсот новых больных





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 10 ноября в республике зарегистрировано 65126 (+206) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на 1 случай больше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 12609 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 57 522 (+284) человек.В стационарах получают лечение 1158 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 920. В отделениях реанимации находится 116 пациентов. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4011 человек.За прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 5 человек, общее число смертей достигло 2044.Первым компонентом привито 431 639 человек. Завершили вакцинацию 311 214 человек.Фото: pixabay.com