В Улан-Удэ в два раза снизились жалобы на отопление

О старте отопительного сезона поговорили на совещании в мэрии

Сегодня, 10 ноября, на планерном совещании мэра Улан-Удэ Комитет городского хозяйства отчитался о старте отопительного сезона. В этом году он начался 6 сентября, на девять дней раньше обычного. На сегодняшний день подключены все 2175 многоквартирных дома, паспорта готовности выданы всем организациям. Организации ТГК-14 и «Россети Сибирь» получают паспорта у Минэнерго РФ.



- Стоит задача – получить паспорт готовности для Улан-Удэ до 16 ноября, - сообщил на планерном совещании председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Как отметили в администрации, для успешного прохождения отопительного сезона полностью завершена перекладка 11,8 км тепловых сетей, продолжаются работы по электросетевому комплексу – из 133 мероприятий выполнено 112.



Мэр города Игорь Шутенков поручил усилить контроль за прохождением отопительного сезона. Итоги сезона 2020-2021 года были лучше предыдущих лет.



К примеру, в отопительном сезоне 2020-2021 года стало меньше обращений граждан - в прошлом году на данный период было принято 3241 звонка от потребителей о низкой температуре в доме, в этом году поступило 1422 звонка – это на 56 процентов меньше.



Также снизилось количество обращений, поставленных на контроль Комитета городского хозяйства и Администрациями районов города – в прошлом году зафиксировано 439 обращений, в этом году за такой же период – всего 22.



По обращению граждан в целом по отопительному периоду, включая теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение – в прошлом году было принято 6828 обращений, в этом году за аналогичный период – 4192 обращения – это на 39 процентов меньше.



Все обращения горожан по поручению мэра Игоря Шутенкова ежедневно рассматриваются комиссией Комитета городского хозяйства и администраций районов, по всем обоснованным жалобам сразу же проводятся выездные проверки и направляются специалисты муниципальной жилищной инспекции, технические инспекторы ТГК-14. Как правило, нарушения устраняются в течение одного-двух дней.

фото: администрация Улан-Удэ