Жители Бурятии бросились вакцинироваться

Прививку ставят более пяти тысяч человек ежедневно



В Бурятии отмечен взрывной рост числа граждан, привившихся вакциной от коронасируса. Согласно официальной статистике, за первые дни этой недели в республике ежедневно прививаются свыше 5 тысяч человек. Для сравнения, в праздничные дни количество получивших первый компонент вакцины колебалось в пределах 1-2 тысяч человек.

В связи с наплывом желающих привиться Минздрав Бурятии уже объявил об открытии нового пункта вакцинации в Улан-Удэ. Теперь поставить прививку от COVID-19 можно на ул. Гагарина 38. Вакцинироваться там можно и в выходные дни.



Не исключено, что жители республики бросились ставить прививки после объявления о том, что система QR-кодов в регионе сохранится до конца года. В то же время глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что ее могут отменить и раньше, в момент, когда вакцинацией будет охвачено



Фото: «Номер один» В связи с наплывом желающих привиться Минздрав Бурятии уже объявил об открытии нового пункта вакцинации в Улан-Удэ. Теперь поставить прививку от COVID-19 можно на ул. Гагарина 38. Вакцинироваться там можно и в выходные дни.Не исключено, что жители республики бросились ставить прививки после объявления о том, что система QR-кодов в регионе сохранится до конца года. В то же время глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что ее могут отменить и раньше, в момент, когда вакцинацией будет охвачено 80% взрослого населения республики. Напомним, по состоянию на начало недели этот показатель в Бурятии составлял 54%.Фото: «Номер один»

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