В мэрии Улан-Удэ признали эффективной работу мобильных бригад по благоустройству

Они работают в каждом районе города







«Скорая помощь» по благоустройству - так называют специалистов мобильных бригад для оперативного решения городских проблем. Сегодня своя группа есть в каждом районе Улан-Удэ. Ежедневно бригада в составе сварщика и двух рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений устраняют проблемы по жалобам горожан, сообщили в пресс-службе мэрии.

Впервые мобильные бригады были созданы в прошлом году на базе МБУ «Комбинат по благоустройству» по предложению председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева в качестве эксперимента. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков по итогам эксперимента поручил комитету продолжить работу бригад на постоянной основе. Они показала свою эффективность, быстро и качественно решая проблемы горожан.Сегодня, 10 ноября, мобильная группа по Октябрьскому району работает в 100-х кварталах.– До обеда устанавливаем урны возле новых остановок в 110, 111, 113 и 115 микрорайонах. После обеда получим новое задание от администраций районов по обращениям горожан, а также по запросам социальных учреждений и коммунальных служб. Они бывают разного характера. Вчера, к примеру, ремонтировали плитку возле школы № 14, – рассказал сотрудник Комбината по благоустройству.У каждой мобильной бригады есть необходимое оборудование и инструменты. Специалисты ремонтируют плитку, остановочные пункты, скамейки, урны, ливневые канализации, заборы, ограждения и т. д.Оперативная группа по Советскому районе второй день чинит плитку в разных частях района.– Сегодня ремонтируем тротуарную плитку возле городской поликлиники №1. Вчера привели в порядок плитку возле переулка Волконского, – рассказали специалисты.Третья группа по Железнодорожному району сегодня задействована для ремонта ливневой канализации возле Элеватора. Здесь меняют провалившиеся решетки.– Ливневка длинная. Вчера сделали пять штук, сегодня четыре. Если в городе случается что-то срочное, то мы решаем проблемы. Заявок много, это и работа по ограждениям, и строительная и т.д., – поделился бригадир мобильной бригады.Также мобильные бригады принимают участие в устранении последствий сильных ливней, работая с мотопомпами. В случае ЧП бригады могут объединиться в одну и совместно устранить любую проблему.Фото: мэрия Улан-Удэ