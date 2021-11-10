Массовый перевод частного сектора на электроотопление Улан-Удэ пока не светит

Состоянии сетей и их мощность не позволит сделать это в ближайшие годы





Бурятию посетил гендиректор ПАО «Россети Сибирь», в структуру которого входит «Бурятэнерго». Павел Акилин встретился с главой республики, а также ответил на вопросы журналистов.

Одна из самых актуальных и обсуждаемых уже не первый год в Бурятии проблем – висящий в течение всей зимы смог над Улан-Удэ. Столицу Бурятии, несмотря на высокое загрязнение атмосферного воздуха, в федеральный список программы «Чистый воздух», стартовавшей в 2020 году, не включили. Напомним, «Чистый воздух» включен в нацпроект «Экология» с реализацией заявленной цели - кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ в 12 крупных сибирских и дальневосточных городах.Чиновники разрабатывают разные планы для снижения выбросов в атмосферу, однако все предлагаемые мероприятия очень затратны и в ближайшие несколько лет невыполнимы.- На реконструкцию подстанций в Бурятии необходимо более 5 млрд рублей. При нынешнем состоянии сетей и их мощности переход на электроотопление невозможен. План работ у нас сформирован, разбит на три этапа. Но от старта работ до их окончания может пройти несколько лет, - поясняет Павел Акилин.Еще один злободневный вопрос – стоимость электроэнергии в Бурятии. В Бурятии конечный тариф на электроэнергию для населения выше, чем в Иркутской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Хакасии. Дороже, чем у нас, электроэнергия обходится на Алтае, в Омской области, в Забайкалье и Тыве.Стоимость расчета электроэнергии гендиректор «Россетей Сибири» объяснил на примере расходов на содержание сетей и полезном отпуске.- В Бурятии тратится 33 тыс. рублей в год на обслуживание одной условной единицы. В качестве условной единицы подразумеваем объект сетевого хозяйства - подстанцию. По Иркутской области тратится 50 тыс. рублей на одну условную единицу, при этом полезный отпуск электроэнергии в Иркутской области составляет 207 млн на 1 у. е., а в Бурятии - только 36 млн. Если бы в республике было такое же большое потребление, как в Иркутске, то и стоимость была бы ниже. Кроме того, в Иркутской области доля крупных потребителей составляет 85%, а здесь 25%, - рассказал Павел Акилин.Не особо помогают Бурятии и различные программы, разрабатываемые для поддержки и развития предпринимательства.- По Бурятии за последние два года мы потеряли порядка 4% полезного отпуска (предоставление электроэнергии крупным потребителям. – Прим. ред.), - подчеркнул г-н Акилин.При этом Акилин скромно умолчал о том, что в некоторых регионах стоимость электроэнергии все же снижается. Так, в правительстве России в 2020 году решили объединить Тыву и Иркутскую область в энергетическом плане, сделав единый тариф на два региона. И с 1 июля 2021 года в Республике Тыва установлен льготный тариф на электроэнергию, оплата электричества снизилась на 25 - 36 копеек, в зависимости от категории населения.«С 1 июля 2021 года тариф на оплату электроэнергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей составит 3,65 руб./кВт*ч. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также для сельского населения составит 2,55 руб./кВт*ч»,— сообщало местное правительство.Бурятия же осталась в пролете. Ни дешевой электроэнергии, ни энергоемких инвестроектов региону в ближайшее время не светит.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»