В Бурятии энергетиков заставили заменить сгнившие столбы

Аварийные электроопоры могли упасть в любой момент, оставив без света два села



Прокуратура Бурятии проверила работу филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» в Окинском районе и пришла к печальному выводу.

«Установлено, что 37 опор электросети на территории сельских поселений «Бурунгольское» и «Сойотское» находятся в аварийном состоянии. Имеется недопустимая степень загнивания столбов, повышен риск их падения, в результате чего населенные пункты могут быть обесточены. Вопреки закону «Об электроэнергетике» своевременная замена указанных опор не организована», - рассказали в надзорном ведомстве.



Для устранения нарушений прокурор внес начальнику Тункинского РЭС представление. По результатам его рассмотрения 37 сгнивших электроопор заменены на новые.



Фото: pixabay.com «Установлено, что 37 опор электросети на территории сельских поселений «Бурунгольское» и «Сойотское» находятся в аварийном состоянии. Имеется недопустимая степень загнивания столбов, повышен риск их падения, в результате чего населенные пункты могут быть обесточены. Вопреки закону «Об электроэнергетике» своевременная замена указанных опор не организована», - рассказали в надзорном ведомстве.Для устранения нарушений прокурор внес начальнику Тункинского РЭС представление. По результатам его рассмотрения 37 сгнивших электроопор заменены на новые.Фото: pixabay.com

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