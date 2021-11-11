В Бурятии за сутки семь человек скончались от ковида

Ежедневное число новых заболевших почти не меняется
По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 11 ноября в республике зарегистрировано 65333 (+207) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на один случай больше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 12734 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 57 846 (+324) человек.
В стационарах получают лечение 1178 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 933. В отделениях реанимации находится 121 пациент. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4247 человек.
За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 7 человек, общее число смертей достигло 2051.
Первым компонентом вакцины привито 436 317 человек. Завершили вакцинацию 312 443 человек.
Фото: pixabay.com
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