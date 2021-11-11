В Бурятии в отремонтированной гимназии отваливается штукатурка

Подрядчик, сделавший некачественный ремонт, исчез





Эксперты Народного фронта в Бурятии обратились в прокуратуру по факту некачественного капремонта здания гимназии №2 в Гусиноозерске. На ремонт школы потратили около 14 млн рублей, однако учебный процесс происходит в условиях ненормативного состояния полов, системы водоотвода, с фасада здания отваливается штукатурка.

После внесения представления заказчик начал претензионную работу, однако реакции от подрядчика не последовало. Тогда руководство гимназии в июле 2020 года обратилось в Арбитражный суд с иском об обязании устранения недостатков работ и взыскании штрафа.





Как сообщили в ОНФ, капремонт гимназии проходил в 2019 году. Уже через год в школе начали появляться дефекты. По данному поводу Народный фронт дважды обращался в прокуратуру. По итогам проверки подрядчику было внесено представление об устранении нарушений, а директор гимназии оштрафован за бездействие – до вмешательства общественников он не предъявлял никаких претензий подрядчику.«В настоящее время вынесено решение Арбитражного суда в пользу истца. В срок до 15 мая 2021 года суд обязал подрядчика - ООО «Альянс» - выполнить работы по устранению недостатков согласно претензионному перечню. Однако, по словам администрации района, специалисты не могут найти ответчика и взыскать с него понесенный ущерб по решению суда. Тем временем школа все еще не приведена в должное состояние. Считаем, что подобные случаи, а тем более касающиеся строительства объектов социальной инфраструктуры, не должны оставаться без внимания и должного контроля со стороны надзорных ведомств», – прокомментировал активист Народного фронта в Бурятии Сергей Лесников.Эксперты Народного фронта считают, что учитывая сигналы о недочетах в ремонте, которые общественники отправляли еще в ходе проведения работ, можно сделать вывод о безалаберном отношении и отсутствии контроля со стороны заказчика. По всем замечаниям Народный фронт направил обращение в прокуратуру для принятия необходимых мер и выявления виновных лиц, участвовавших в приемке здания гимназии.Фото: ОНФ в Бурятии