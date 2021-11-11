Мэр Улан-Удэ призвал не церемониться с горожанами, отпускающими собак на самовыгул

От профилактических бесед надо переходить к штрафам, считает глава города





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства и администрациям районов продолжить массовые профилактические рейды по вакцинации, регистрации домашних животных по примеру прошедшего мероприятия в мкрн Забайкальский.

Напомним, там была организована мобильная ветеринарная станция: специалисты ставили прививки домашним животным от бешенства и регистрировали питомцев. Параллельно работали 16 мобильных бригад, 11 из которых вели подворовые обходы, пять бригад отлавливали безнадзорных животных и выявляли факты самовыгула домашних питомцев.– Такое мероприятие – это хорошая практика. Нужно тиражировать на другие районы. Во время рейда с двумя жителями микрорайона Забайкальский, которые продолжают самовыгул животных, провели только профилактические беседы. Это тот район, в котором произошло нападение в прошлом году. Профилактические беседы уже надо прекращать, – отметил мэр.Игорь Шутенков поручил администрациям районов совместно с Комитетом городского хозяйства, Управлением административного контроля ужесточить спрос с хозяев, допускающих самовыгул животных.– В результате рейда отловлено 14 особей. Мобильными группами проверено 526 домовладений, выдано 125 требований, составлено 16 протоколов по фактам отсутствия регистрации и нарушения правил выгула домашних животных, проведено 155 профилактических бесед с гражданами. Улан-Удэнской городской станцией по борьбе с болезнями животных вакцинировано 84 собаки, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Напомним, за нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит штраф от 3000 до 5000 рублей.С жалобами на нарушения правил выгула домашних животных можно обратиться в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам: Советский район: 21-37-21, 8-902-530-17-08, Октябрьский район: 37-72-48, Железнодорожный район: 23-05-80.Фото: мэрия Улан-Удэ