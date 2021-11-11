Жительница Бурятии после перенесенного ковида попала на хирургический стол

Внутри женщины выросла огромная киста





Пресс-служба Республиканской клинической больницы в Улан-Удэ сообщила об успешной операции по удалению гигантской кисты жительнице Заиграевского района.

«После подтверждения диагноза женщина была госпитализирована для оперативного вмешательства. В ходе операции хирурги определили, что селезенка пациентки деформировалась и окутала верхний край образования, а значит удалить кисту возможно только вместе с органом. Благодаря слаженной командной работе хирургов, анестезиолога и всей операционной бригады операция прошла успешно», - рассказали в РКБ им. Семашко.





О том, что в ее организме появилось новообразование, женщина узнала недавно, когда начала чувствовать боль в животе. Проведенные МРТ и УЗИ исследования показали объемное образование селезенки размером 18х15 см.Как отметили в больнице, причину развившейся патологии можно будет установить только после проведенного гистологического исследования. Однако сама женщина связывает заболевание с недавно перенесенной коронавирусной инфекцией.На данный момент пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.Фото: РКБ им. Семашко, pixabay.com