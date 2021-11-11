Завтра в Бурятии перекроют дорогу на Мандрике

Там будут ремонтировать электроопору



12 ноября на 409-м км трассы «Байкал» в районе перевала Мандрик временно закроют движение, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Движение автомобильного транспорта там будет закрыто с 10:00 до 10:20 и с 15:00 до 15:20. Причина - капитальный ремонт опоры электроосвещения.



Фото: «Номер один» Движение автомобильного транспорта там будет закрыто с 10:00 до 10:20 и с 15:00 до 15:20. Причина - капитальный ремонт опоры электроосвещения.Фото: «Номер один»

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