В центре Улан-Удэ на следующей неделе начнут возводить ледовый городок

Его изюминкой станет светодинамическая дорожка

Напомним, в этом году городок посвящен популярным героям мультфильма режиссера Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Центральную площадь украсят ледяные скульптуры, лабиринт, сказочные фотозоны «Бадма и Чагдар на подледной рыбалке», «Бадма и Чагдар на лодке» «Дед Мороз и Снегурочка» и т. д.





– За новогодней елкой разместиться детская зона с маленьким лабиринтом, горками, двумя ледяными котлами разного размера, которые пользуются популярностью у детей, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.





Изюминкой ледяного городка станет светодинамическая дорожка «Млечный путь». Новогодняя иллюминация будет вести гостей от главного входа до центральной елки. Добавится и динамическая гобо-проекция на здание Росгеологии.





В Улан-Удэ подведены итоги торгов по строительству новогоднего городка на площади Советов. Подряд выиграло ООО «Энергострой», согласившееся выполнить работы за 6,4 млн рублей – на полмиллиона дешевле стартовой цены контракта.«К возведению городка «Энерготрой» приступит со следующей недели», - сообщили в пресс-службе мэрии.Как отметили в мэрии, каркас главной елки, входные ворота и катушки были приобретены в прошлом году и будут установлены снова. Эти металлические конструкции прослужат несколько лет.Фото: мэрия Улан-Удэ